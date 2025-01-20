سعر Monkeys Token (MONKEYS)
سعر Monkeys Token (MONKEYS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONKEYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monkeys Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 812.48
- تغيير سعر Monkeys Token خلال اليوم هو +7.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Monkeys Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkeys Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkeys Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkeys Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.61%
|30 يوم
|$ 0
|-9.90%
|60 يوم
|$ 0
|+14.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkeys Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+7.61%
+3.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Monkeys Token is a decentralized community passionately supporting Elon Musk's Twitter List and all things primate-related within the meme king's repertoire. As the one and only Monkeys Tribe recognized across all social media and crypto trading platforms, we're leaving our mark on billboards worldwide. Our community-driven Monkey Business strategies will make us an unstoppable force that will inevitably take us to Mars. Come monkey around on socials with us as we interact with the man, the myth, the legend, Elon Musk!
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