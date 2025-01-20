سعر MonkeyCoin (MKC)
سعر MonkeyCoin (MKC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MKC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MonkeyCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.83
- تغيير سعر MonkeyCoin خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MonkeyCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MonkeyCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MonkeyCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MonkeyCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-38.43%
|60 يوم
|$ 0
|-54.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MonkeyCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.71%
-2.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
About Monkey Empire: Monkey Empire, a free Mobile MMO Strategy game on Arbitrum, where players nurture monkeys to build an Empire, gather resources, advance technologically, assemble armies, and raid other cities to dominate. What makes it special? - Build, train troops, and raid for crypto. - Powered by Unreal Engine 5. - Implements AAA industry standards with a token-centric economy. - Available on mobile and app stores. - Expansive World Map for scalable gameplay. Token utility : Users can use MonkeyCoin tokens to: • Upgrade buildings cheaper and/or faster • produce troops cheaper and/or faster • attack faster • buy in-game items (boosters, extra builders, shields…) • buy more resources • Participate to Premium features inside Special Events • MKC used for highest tiers units and building production
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