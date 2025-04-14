سعر Monkey Taken By Police (JORGIE)
سعر Monkey Taken By Police (JORGIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.86K. يتم تحديث سعر JORGIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monkey Taken By Police الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Monkey Taken By Police خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.44M
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خلال اليوم، كان سعر Monkey Taken By Police مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkey Taken By Police مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkey Taken By Police مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkey Taken By Police مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.88%
|30 يوم
|$ 0
|-53.61%
|60 يوم
|$ 0
|-69.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkey Taken By Police: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.88%
+11.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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