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سعر Monkey Taken By Police (JORGIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.86K . يتم تحديث سعر JORGIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monkey Taken By Police الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Monkey Taken By Police خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.44M

أداء سعر Monkey Taken By Police (JORGIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monkey Taken By Police مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkey Taken By Police مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkey Taken By Police مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkey Taken By Police مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.88% 30 يوم $ 0 -53.61% 60 يوم $ 0 -69.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Monkey Taken By Police (JORGIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkey Taken By Police: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03484844$ 0.03484844 $ 0.03484844 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) +11.95%

معلومات سوق Monkey Taken By Police (JORGIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: