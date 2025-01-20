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سعر Monkey Shit Inu (MSI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monkey Shit Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.21K - تغيير سعر Monkey Shit Inu خلال اليوم هو -9.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Monkey Shit Inu (MSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monkey Shit Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkey Shit Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkey Shit Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkey Shit Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.67% 30 يوم $ 0 -45.91% 60 يوم $ 0 -96.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Monkey Shit Inu (MSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkey Shit Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -9.67% تغير السعر (7 أيام) -7.07%

معلومات سوق Monkey Shit Inu (MSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: