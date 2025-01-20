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سعر Monkey Peepo (BANANAS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BANANAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monkey Peepo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.17 - تغيير سعر Monkey Peepo خلال اليوم هو +6.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Monkey Peepo (BANANAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monkey Peepo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkey Peepo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkey Peepo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkey Peepo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.43% 30 يوم $ 0 -34.05% 60 يوم $ 0 -40.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Monkey Peepo (BANANAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkey Peepo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00492246$ 0.00492246 $ 0.00492246 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) +6.43% تغير السعر (7 أيام) -13.49%

معلومات سوق Monkey Peepo (BANANAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: