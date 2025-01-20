سعر Monkey Peepo (BANANAS)
سعر Monkey Peepo (BANANAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BANANAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monkey Peepo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.17
- تغيير سعر Monkey Peepo خلال اليوم هو +6.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Monkey Peepo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkey Peepo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkey Peepo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkey Peepo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.43%
|30 يوم
|$ 0
|-34.05%
|60 يوم
|$ 0
|-40.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkey Peepo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
+6.43%
-13.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monkey Peepo is a memecoin centered on the $BANANAS token, crafted to boost engagement through community incentives. The project emphasizes interactive and fun activities that reward participation, leveraging the appeal of digital collectibles and challenges to enhance user involvement. While staking is not (currently) part of the offering, it may be introduced at a later point in time. The focus remains on creating value and excitement through active community participation.
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