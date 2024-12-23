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سعر Monkex (MONKEX) المباشر لليوم هو USD 0.01726393 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.34K . يتم تحديث سعر MONKEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monkex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.39 - تغيير سعر Monkex خلال اليوم هو +0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.93M

أداء سعر Monkex (MONKEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monkex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkex مقابل USD هو $ +0.0019316093 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkex مقابل USD هو $ +0.0013045333 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkex مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.28% 30 يوم $ +0.0019316093 +11.19% 60 يوم $ +0.0013045333 +7.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Monkex (MONKEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01675095$ 0.01675095 $ 0.01675095 24 ساعة مرتفع $ 0.0172736$ 0.0172736 $ 0.0172736 عالية طوال الوقت $ 0.141239$ 0.141239 $ 0.141239 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.28% تغير السعر (7 أيام) -30.03%

معلومات سوق Monkex (MONKEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: