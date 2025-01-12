سعر Monkei (MONKEI)
سعر Monkei (MONKEI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONKEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monkei الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.96
- تغيير سعر Monkei خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Monkei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkei مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.11%
|30 يوم
|$ 0
|-9.13%
|60 يوم
|$ 0
|+0.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkei: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.11%
-10.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monkei is a community-driven meme token on the ERC-20 network. It focuses on transparency, engagement, and long-term growth, leveraging the Ethereum blockchain to build a fun and accessible cryptocurrency. Monkei aims to deliver value through innovative marketing and a dynamic ecosystem.
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