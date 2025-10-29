معلومات سعر Monke Phone (MONKEPHONE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00008395 $ 0.00008395 $ 0.00008395 24 ساعة منخفض $ 0.00009769 $ 0.00009769 $ 0.00009769 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00008395$ 0.00008395 $ 0.00008395 24 ساعة مرتفع $ 0.00009769$ 0.00009769 $ 0.00009769 عالية طوال الوقت $ 0.00176224$ 0.00176224 $ 0.00176224 أدنى سعر $ 0.00007174$ 0.00007174 $ 0.00007174 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -3.11% تغير السعر (7 أيام) -15.04% تغير السعر (7 أيام) -15.04%

سعر Monke Phone (MONKEPHONE) في الوقت الحقيقي هو $0.00008499. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MONKEPHONE بين أدنى سعر $ 0.00008395 وأعلى سعر $ 0.00009769، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMONKEPHONE على الإطلاق هو $ 0.00176224، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007174.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MONKEPHONE -0.68% على مدار الساعة الماضية، -3.11% على مدار 24 ساعة، و -15.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Monke Phone (MONKEPHONE)

القيمة السوقية $ 84.94K$ 84.94K $ 84.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.94K$ 84.94K $ 84.94K إمداد دورة التداول 999.41M 999.41M 999.41M إجمالي العرض 999,409,034.580529 999,409,034.580529 999,409,034.580529

القيمة السوقية الحالية لـ Monke Phone هي $ 84.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MONKEPHONE يبلغ 999.41M، مع إجمالي عرض 999409034.580529. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.94K.