سعر Monkas (MONKAS)
سعر Monkas (MONKAS) المباشر لليوم هو USD 0.00000103. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONKAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monkas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.85K
- تغيير سعر Monkas خلال اليوم هو -9.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MONKAS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MONKAS.
خلال اليوم، كان سعر Monkas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monkas مقابل USD هو $ -0.0000004826 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monkas مقابل USD هو $ -0.0000007579 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monkas مقابل USD هو $ -0.000001368854899595263 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.61%
|30 يوم
|$ -0.0000004826
|-46.85%
|60 يوم
|$ -0.0000007579
|-73.58%
|90 يوم
|$ -0.000001368854899595263
|-57.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monkas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.23%
-9.61%
-33.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the vast and ever-expanding realm of cryptocurrencies, where innovation dances with imagination, emerges a unique digital asset - MonkaS Coin. Picture this: a nervous Pepe the Frog, beads of sweat cascading down his forehead, immortalized in the digital world as a symbol of uncertainty and apprehension. MonkaS Coin is not just another addition to the crypto market; it's an embodiment of the emotions and uncertainties that often accompany the volatile nature of digital currencies. Its creation stems from the desire to capture the essence of the internet culture, where memes like Pepe the Frog have become iconic symbols of expression.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MONKAS إلى AUD
A$0.000001648
|1 MONKAS إلى GBP
￡0.0000008343
|1 MONKAS إلى EUR
€0.0000009888
|1 MONKAS إلى USD
$0.00000103
|1 MONKAS إلى MYR
RM0.0000046041
|1 MONKAS إلى TRY
₺0.0000366886
|1 MONKAS إلى JPY
¥0.0001603607
|1 MONKAS إلى RUB
₽0.000103515
|1 MONKAS إلى INR
₹0.0000891362
|1 MONKAS إلى IDR
Rp0.0168852432
|1 MONKAS إلى PHP
₱0.0000603065
|1 MONKAS إلى EGP
￡E.0.000051809
|1 MONKAS إلى BRL
R$0.0000062109
|1 MONKAS إلى CAD
C$0.0000014832
|1 MONKAS إلى BDT
৳0.0001255879
|1 MONKAS إلى NGN
₦0.0015993737
|1 MONKAS إلى UAH
₴0.0000434969
|1 MONKAS إلى VES
Bs0.00005562
|1 MONKAS إلى PKR
Rs0.0002872258
|1 MONKAS إلى KZT
₸0.000546415
|1 MONKAS إلى THB
฿0.0000351127
|1 MONKAS إلى TWD
NT$0.0000337119
|1 MONKAS إلى CHF
Fr0.000000927
|1 MONKAS إلى HKD
HK$0.0000080134
|1 MONKAS إلى MAD
.د.م0.0000103206