سعر Monii (M)
سعر Monii (M) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.48K. يتم تحديث سعر M مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monii الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.13K
- تغيير سعر Monii خلال اليوم هو -3.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 802.67M
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خلال اليوم، كان سعر Monii مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monii مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monii مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monii مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monii: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.73%
-3.48%
-41.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Monii transcends the typical meme coin narrative by forging a dynamic community-centric ecosystem: Robust Community: Boasting over 4,000 holders, $Monii has cultivated a vibrant, expanding community that shares not just in the potential financial growth but in the collective spirit of crypto enthusiasm. Innovative Marketing: Employing guerrilla marketing strategies, $Monii leverages the unpredictability of viral content and the immediacy of live streaming to connect with and grow its audience, creating organic buzz and engagement. Mission-Driven: More than just profit, $Monii aims to dismantle the perception that cryptocurrencies are merely speculative tools. It's about demonstrating crypto's potential for unity, showcasing that beyond the charts and trades lies a community with real connections. A Family, Not Just a Token: At its core, $Monii is about bringing together individuals from diverse backgrounds under the crypto banner, fostering a sense of belonging and family among its members. It's about creating real-world ties in a digital space. This approach not only seeks to change minds about the value of meme coins but also aims to enrich the crypto landscape by emphasizing community, authenticity, and shared purpose over mere financial speculation.
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