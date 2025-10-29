معلومات سعر MonezyCoin (MZC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00451026 $ 0.00451026 $ 0.00451026 24 ساعة منخفض $ 0.00470599 $ 0.00470599 $ 0.00470599 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00451026$ 0.00451026 $ 0.00451026 24 ساعة مرتفع $ 0.00470599$ 0.00470599 $ 0.00470599 عالية طوال الوقت $ 0.00536089$ 0.00536089 $ 0.00536089 أدنى سعر $ 0.0040753$ 0.0040753 $ 0.0040753 تغير السعر (1 ساعة) +1.49% تغير السعر (1يوم) +0.53% تغير السعر (7 أيام) +2.00% تغير السعر (7 أيام) +2.00%

سعر MonezyCoin (MZC) في الوقت الحقيقي هو $0.00470672. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MZC بين أدنى سعر $ 0.00451026 وأعلى سعر $ 0.00470599، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMZC على الإطلاق هو $ 0.00536089، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0040753.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MZC +1.49% على مدار الساعة الماضية، +0.53% على مدار 24 ساعة، و +2.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MonezyCoin (MZC)

القيمة السوقية $ 36.03K$ 36.03K $ 36.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 468.92K$ 468.92K $ 468.92K إمداد دورة التداول 7.68M 7.68M 7.68M إجمالي العرض 99,998,980.62290694 99,998,980.62290694 99,998,980.62290694

القيمة السوقية الحالية لـ MonezyCoin هي $ 36.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MZC يبلغ 7.68M، مع إجمالي عرض 99998980.62290694. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 468.92K.