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سعر Moneybrain BiPS (BIPS) المباشر لليوم هو USD 20.29 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BIPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moneybrain BiPS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.90 - تغيير سعر Moneybrain BiPS خلال اليوم هو +1.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moneybrain BiPS (BIPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moneybrain BiPS مقابل USD هو $ +0.263337 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moneybrain BiPS مقابل USD هو $ -0.7586268680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moneybrain BiPS مقابل USD هو $ +4.2368401180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moneybrain BiPS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.263337 +1.31% 30 يوم $ -0.7586268680 -3.73% 60 يوم $ +4.2368401180 +20.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Moneybrain BiPS (BIPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moneybrain BiPS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 19.8$ 19.8 $ 19.8 24 ساعة مرتفع $ 20.33$ 20.33 $ 20.33 عالية طوال الوقت $ 25.97$ 25.97 $ 25.97 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +1.31% تغير السعر (7 أيام) -2.11%

معلومات سوق Moneybrain BiPS (BIPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: