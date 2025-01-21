سعر MONEYBEE (MONEYBEE)
سعر MONEYBEE (MONEYBEE) المباشر لليوم هو USD 0.00004697. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONEYBEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MONEYBEE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 863.20
- تغيير سعر MONEYBEE خلال اليوم هو -18.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MONEYBEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MONEYBEE مقابل USD هو $ +0.0000453578 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MONEYBEE مقابل USD هو $ -0.0000259374 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MONEYBEE مقابل USD هو $ -0.00013653814427916238 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.14%
|30 يوم
|$ +0.0000453578
|+96.57%
|60 يوم
|$ -0.0000259374
|-55.22%
|90 يوم
|$ -0.00013653814427916238
|-74.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MONEYBEE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-18.14%
+9.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MoneyBee is a collectable memecoin on BASE that offers free automatic airdrops of Ethereum to all holders every 6 hours without staking or claiming needed. Mint an optional MoneyBee NFT from our collection of 1000 unique MoneyBees for membership to "The Hive" club, voting rights, and access to an additional seperate rewards pool just for NFT holders.
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