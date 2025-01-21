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سعر Money On Chain (MOC) المباشر لليوم هو USD 0.088903 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Money On Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.25K - تغيير سعر Money On Chain خلال اليوم هو -13.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Money On Chain (MOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Money On Chain مقابل USD هو $ -0.013767108685059332 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Money On Chain مقابل USD هو $ +0.0014968775 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Money On Chain مقابل USD هو $ -0.0102382295 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Money On Chain مقابل USD هو $ +0.00073725821424671 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.013767108685059332 -13.40% 30 يوم $ +0.0014968775 +1.68% 60 يوم $ -0.0102382295 -11.51% 90 يوم $ +0.00073725821424671 +0.84%

تحليل سعر Money On Chain (MOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Money On Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.087371$ 0.087371 $ 0.087371 24 ساعة مرتفع $ 0.102671$ 0.102671 $ 0.102671 عالية طوال الوقت $ 0.153671$ 0.153671 $ 0.153671 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -13.40% تغير السعر (7 أيام) -12.60%

معلومات سوق Money On Chain (MOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: