سعر Moneta (MNTA)
سعر Moneta (MNTA) المباشر لليوم هو USD 0.00562767. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.88K. يتم تحديث سعر MNTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moneta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.31
- تغيير سعر Moneta خلال اليوم هو -0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00M
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خلال اليوم، كان سعر Moneta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moneta مقابل USD هو $ -0.0017311810 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moneta مقابل USD هو $ -0.0044368268 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moneta مقابل USD هو $ -0.1232975107457024 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.60%
|30 يوم
|$ -0.0017311810
|-30.76%
|60 يوم
|$ -0.0044368268
|-78.83%
|90 يوم
|$ -0.1232975107457024
|-95.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moneta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.60%
-4.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moneta is a pioneering DeFi protocol allowing users to borrow ETH against their crypto assets without selling them. It targets degens with low capital, long-term project investors, and KOLs needing liquidity. With a streamlined process via Telegram bot or DApp, Moneta offers quick loan approvals and minimal fees (2% upfront and 1% daily interest). Initial incentives like low or no interest aim to attract early adopters. The platform emphasizes security with rigorous token contract verification and automatic liquidation safeguards. Overall, Moneta aims to simplify access to liquidity for diverse DeFi participants while ensuring user-friendly experiences and compliance.
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¥0.8873147289
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₹0.4849363239
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