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سعر Moneta (MNTA) المباشر لليوم هو USD 0.00562767 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.88K . يتم تحديث سعر MNTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moneta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.31 - تغيير سعر Moneta خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00M

أداء سعر Moneta (MNTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moneta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moneta مقابل USD هو $ -0.0017311810 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moneta مقابل USD هو $ -0.0044368268 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moneta مقابل USD هو $ -0.1232975107457024 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.60% 30 يوم $ -0.0017311810 -30.76% 60 يوم $ -0.0044368268 -78.83% 90 يوم $ -0.1232975107457024 -95.63%

تحليل سعر Moneta (MNTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moneta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00558972$ 0.00558972 $ 0.00558972 24 ساعة مرتفع $ 0.0057379$ 0.0057379 $ 0.0057379 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) -4.27%

معلومات سوق Moneta (MNTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: