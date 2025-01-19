سعر Monet Society (MONET)
سعر Monet Society (MONET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monet Society الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.67
- تغيير سعر Monet Society خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Monet Society مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monet Society مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monet Society مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monet Society مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-43.39%
|60 يوم
|$ 0
|-53.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monet Society: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Monet Token was created to incentivize participation and support of creative ecosystems. A digital ‘token of appreciation’, $Monet is intended as a playful point system that acknowledges and rewards creators and creative ecosystem stakeholders in a transparent and secure way.
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