سعر MoneroV (XMV)
سعر MoneroV (XMV) المباشر لليوم هو USD 0.00408616. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XMV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoneroV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.65
- تغيير سعر MoneroV خلال اليوم هو -5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XMV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XMV.
خلال اليوم، كان سعر MoneroV مقابل USD هو $ -0.00023586889151832 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoneroV مقابل USD هو $ -0.0006513003 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoneroV مقابل USD هو $ +0.0015214216 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoneroV مقابل USD هو $ +0.002099659008438043 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00023586889151832
|-5.45%
|30 يوم
|$ -0.0006513003
|-15.93%
|60 يوم
|$ +0.0015214216
|+37.23%
|90 يوم
|$ +0.002099659008438043
|+105.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoneroV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+33.53%
-5.45%
-28.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MoneroV fulfills the long overdue desire for a truly anonymous, decentralized, finite peer-to-peer electronic currency.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XMV إلى AUD
A$0.006537856
|1 XMV إلى GBP
￡0.0033097896
|1 XMV إلى EUR
€0.0039227136
|1 XMV إلى USD
$0.00408616
|1 XMV إلى MYR
RM0.0182651352
|1 XMV إلى TRY
₺0.1455490192
|1 XMV إلى JPY
¥0.6361742504
|1 XMV إلى RUB
₽0.41065908
|1 XMV إلى INR
₹0.3536162864
|1 XMV إلى IDR
Rp66.9862187904
|1 XMV إلى PHP
₱0.239244668
|1 XMV إلى EGP
￡E.0.205533848
|1 XMV إلى BRL
R$0.0246395448
|1 XMV إلى CAD
C$0.0058840704
|1 XMV إلى BDT
৳0.4982254888
|1 XMV إلى NGN
₦6.3449483864
|1 XMV إلى UAH
₴0.1725585368
|1 XMV إلى VES
Bs0.22065264
|1 XMV إلى PKR
Rs1.1394665776
|1 XMV إلى KZT
₸2.16770788
|1 XMV إلى THB
฿0.1392971944
|1 XMV إلى TWD
NT$0.1337400168
|1 XMV إلى CHF
Fr0.003677544
|1 XMV إلى HKD
HK$0.0317903248
|1 XMV إلى MAD
.د.م0.0409433232