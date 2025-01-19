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سعر Monerium GBP emoney (GBPE) المباشر لليوم هو USD 1.22 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GBPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monerium GBP emoney الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.11K - تغيير سعر Monerium GBP emoney خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Monerium GBP emoney (GBPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monerium GBP emoney مقابل USD هو $ +0.00255139 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monerium GBP emoney مقابل USD هو $ -0.0331181200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monerium GBP emoney مقابل USD هو $ -0.0467040400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monerium GBP emoney مقابل USD هو $ -0.084252342473979 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00255139 +0.21% 30 يوم $ -0.0331181200 -2.71% 60 يوم $ -0.0467040400 -3.82% 90 يوم $ -0.084252342473979 -6.45%

تحليل سعر Monerium GBP emoney (GBPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monerium GBP emoney: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 24 ساعة مرتفع $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 عالية طوال الوقت $ 2.03$ 2.03 $ 2.03 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) -0.37%

معلومات سوق Monerium GBP emoney (GBPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: