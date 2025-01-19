سعر Monerium GBP emoney (GBPE)
سعر Monerium GBP emoney (GBPE) المباشر لليوم هو USD 1.22. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GBPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monerium GBP emoney الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.11K
- تغيير سعر Monerium GBP emoney خلال اليوم هو +0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Monerium GBP emoney مقابل USD هو $ +0.00255139 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monerium GBP emoney مقابل USD هو $ -0.0331181200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monerium GBP emoney مقابل USD هو $ -0.0467040400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monerium GBP emoney مقابل USD هو $ -0.084252342473979 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00255139
|+0.21%
|30 يوم
|$ -0.0331181200
|-2.71%
|60 يوم
|$ -0.0467040400
|-3.82%
|90 يوم
|$ -0.084252342473979
|-6.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monerium GBP emoney: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
+0.21%
-0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monerium GBPe is a tokenized representations of GBP
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