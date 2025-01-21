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سعر Monerium EUR emoney (EURE) المباشر لليوم هو USD 1.042 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EURE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monerium EUR emoney الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.92M - تغيير سعر Monerium EUR emoney خلال اليوم هو +0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Monerium EUR emoney (EURE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monerium EUR emoney مقابل USD هو $ +0.00989153 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monerium EUR emoney مقابل USD هو $ +0.0000546008 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monerium EUR emoney مقابل USD هو $ -0.0124438766 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monerium EUR emoney مقابل USD هو $ -0.0403831022628754 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00989153 +0.96% 30 يوم $ +0.0000546008 +0.01% 60 يوم $ -0.0124438766 -1.19% 90 يوم $ -0.0403831022628754 -3.73%

تحليل سعر Monerium EUR emoney (EURE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monerium EUR emoney: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999135$ 0.999135 $ 0.999135 24 ساعة مرتفع $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.96% تغير السعر (7 أيام) +2.31%

معلومات سوق Monerium EUR emoney (EURE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: