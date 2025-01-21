سعر Monerium EUR emoney (EURE)
سعر Monerium EUR emoney (EURE) المباشر لليوم هو USD 1.042. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EURE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monerium EUR emoney الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.92M
- تغيير سعر Monerium EUR emoney خلال اليوم هو +0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Monerium EUR emoney مقابل USD هو $ +0.00989153 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monerium EUR emoney مقابل USD هو $ +0.0000546008 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monerium EUR emoney مقابل USD هو $ -0.0124438766 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monerium EUR emoney مقابل USD هو $ -0.0403831022628754 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00989153
|+0.96%
|30 يوم
|$ +0.0000546008
|+0.01%
|60 يوم
|$ -0.0124438766
|-1.19%
|90 يوم
|$ -0.0403831022628754
|-3.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monerium EUR emoney: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+0.96%
+2.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monerium is the first and, to date, only company authorized to issue money on blockchains under current European financial regulation and proposed Market in Crypto-Assets regulation. We have issued EUR, USD, GBP, and ISK as e-money tokens on Ethereum and EUR on Algorand. Monerium also operates a gateway for instant transfers of EUR between bank accounts and blockchain wallets / smart contracts. Founded by crypto OGs and repeat entrepreneurs, Monerium is backed by Taavet+Sten, Crowberry Capital, ConsenSys, Algorand, and several entrepreneurs and early crypto adopters.
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