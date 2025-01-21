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سعر Mondo Community Coin (MNDCC) المباشر لليوم هو USD 0.01158301 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MNDCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mondo Community Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.53 - تغيير سعر Mondo Community Coin خلال اليوم هو +1.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mondo Community Coin (MNDCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mondo Community Coin مقابل USD هو $ +0.00019307 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mondo Community Coin مقابل USD هو $ -0.0026390405 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mondo Community Coin مقابل USD هو $ -0.0026429116 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mondo Community Coin مقابل USD هو $ -0.003382214774249912 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019307 +1.70% 30 يوم $ -0.0026390405 -22.78% 60 يوم $ -0.0026429116 -22.81% 90 يوم $ -0.003382214774249912 -22.60%

تحليل سعر Mondo Community Coin (MNDCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mondo Community Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00977824$ 0.00977824 $ 0.00977824 24 ساعة مرتفع $ 0.01168313$ 0.01168313 $ 0.01168313 عالية طوال الوقت $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.70% تغير السعر (7 أيام) -10.89%

معلومات سوق Mondo Community Coin (MNDCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: