سعر Mondo Community Coin (MNDCC)
سعر Mondo Community Coin (MNDCC) المباشر لليوم هو USD 0.01158301. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MNDCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mondo Community Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.53
- تغيير سعر Mondo Community Coin خلال اليوم هو +1.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MNDCC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MNDCC.
خلال اليوم، كان سعر Mondo Community Coin مقابل USD هو $ +0.00019307 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mondo Community Coin مقابل USD هو $ -0.0026390405 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mondo Community Coin مقابل USD هو $ -0.0026429116 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mondo Community Coin مقابل USD هو $ -0.003382214774249912 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019307
|+1.70%
|30 يوم
|$ -0.0026390405
|-22.78%
|60 يوم
|$ -0.0026429116
|-22.81%
|90 يوم
|$ -0.003382214774249912
|-22.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mondo Community Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.70%
-10.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mondo thrives from the innovative strength of its ecosystem, the advantages of the blockchain and the community of people worldwide. With over 10,000 members in more than 40 countries. Regardless of whether you are an entrepreneur, employee or freelancer – if your ideals match our visions, we have the unique opportunity to work together for a better world of tomorrow.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MNDCC إلى AUD
A$0.018532816
|1 MNDCC إلى GBP
￡0.0093822381
|1 MNDCC إلى EUR
€0.0111196896
|1 MNDCC إلى USD
$0.01158301
|1 MNDCC إلى MYR
RM0.0517760547
|1 MNDCC إلى TRY
₺0.4125868162
|1 MNDCC إلى JPY
¥1.8033588269
|1 MNDCC إلى RUB
₽1.164092505
|1 MNDCC إلى INR
₹1.0023936854
|1 MNDCC إلى IDR
Rp189.8853794544
|1 MNDCC إلى PHP
₱0.6781852355
|1 MNDCC إلى EGP
￡E.0.582625403
|1 MNDCC إلى BRL
R$0.0698455503
|1 MNDCC إلى CAD
C$0.0166795344
|1 MNDCC إلى BDT
৳1.4123164093
|1 MNDCC إلى NGN
₦17.9859820979
|1 MNDCC إلى UAH
₴0.4891505123
|1 MNDCC إلى VES
Bs0.62548254
|1 MNDCC إلى PKR
Rs3.2300381686
|1 MNDCC إلى KZT
₸6.144786805
|1 MNDCC إلى THB
฿0.3948648109
|1 MNDCC إلى TWD
NT$0.3791119173
|1 MNDCC إلى CHF
Fr0.010424709
|1 MNDCC إلى HKD
HK$0.0901158178
|1 MNDCC إلى MAD
.د.م0.1160617602