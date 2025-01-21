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سعر Monat Money (MONAT) المباشر لليوم هو USD 0.00004376 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MONAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monat Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37K - تغيير سعر Monat Money خلال اليوم هو +11.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Monat Money (MONAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monat Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monat Money مقابل USD هو $ +0.0000008000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monat Money مقابل USD هو $ +0.0000197042 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monat Money مقابل USD هو $ +0.00003284164172940192 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +11.87% 30 يوم $ +0.0000008000 +1.83% 60 يوم $ +0.0000197042 +45.03% 90 يوم $ +0.00003284164172940192 +300.79%

تحليل سعر Monat Money (MONAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monat Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003911$ 0.00003911 $ 0.00003911 24 ساعة مرتفع $ 0.00004407$ 0.00004407 $ 0.00004407 عالية طوال الوقت $ 0.00009626$ 0.00009626 $ 0.00009626 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) +11.87% تغير السعر (7 أيام) +25.13%

معلومات سوق Monat Money (MONAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: