سعر Monat Money (MONAT)
سعر Monat Money (MONAT) المباشر لليوم هو USD 0.00004376. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monat Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37K
- تغيير سعر Monat Money خلال اليوم هو +11.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Monat Money مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monat Money مقابل USD هو $ +0.0000008000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monat Money مقابل USD هو $ +0.0000197042 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monat Money مقابل USD هو $ +0.00003284164172940192 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.87%
|30 يوم
|$ +0.0000008000
|+1.83%
|60 يوم
|$ +0.0000197042
|+45.03%
|90 يوم
|$ +0.00003284164172940192
|+300.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monat Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
+11.87%
+25.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🚀 Developed by the 414 wallet, Monat Money is the game-changer you've been waiting for in the crypto world! With a commitment to transparency, 414 renounced the contract, putting the power back in the hands of the community. 🌐 Monat Money, similar to its sibling project ATROPA, is here to redefine the crypto landscape. Monats small token supply and an array of liquidity pairs, including wBTC and Teddy Bear, create an ecosystem that's designed for success. 💡 But here's the real innovation: Monat Money's mission is to help wBTC achieve its true potential by pegging it to the real Bitcoin price.
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