سعر Monai (MONAI)
سعر Monai (MONAI) المباشر لليوم هو USD 0.04922498. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.34M. يتم تحديث سعر MONAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 666.81K
- تغيير سعر Monai خلال اليوم هو -7.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.22M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MONAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MONAI.
خلال اليوم، كان سعر Monai مقابل USD هو $ -0.00426881960398863 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monai مقابل USD هو $ -0.0101379830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monai مقابل USD هو $ -0.0154148910 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monai مقابل USD هو $ -0.02391465435851231 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00426881960398863
|-7.98%
|30 يوم
|$ -0.0101379830
|-20.59%
|60 يوم
|$ -0.0154148910
|-31.31%
|90 يوم
|$ -0.02391465435851231
|-32.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.83%
-7.98%
-38.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An AI Project building a decentralized LLM
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MONAI إلى AUD
A$0.0782677182
|1 MONAI إلى GBP
￡0.0388877342
|1 MONAI إلى EUR
€0.046763731
|1 MONAI إلى USD
$0.04922498
|1 MONAI إلى MYR
RM0.22151241
|1 MONAI إلى TRY
₺1.7322270462
|1 MONAI إلى JPY
¥7.7022326206
|1 MONAI إلى RUB
₽5.0588511946
|1 MONAI إلى INR
₹4.1811698012
|1 MONAI إلى IDR
Rp793.9511791694
|1 MONAI إلى PHP
₱2.8963978232
|1 MONAI إلى EGP
￡E.2.5045669824
|1 MONAI إلى BRL
R$0.2992878784
|1 MONAI إلى CAD
C$0.0703917214
|1 MONAI إلى BDT
৳5.8582648698
|1 MONAI إلى NGN
₦76.1992845404
|1 MONAI إلى UAH
₴2.0561274146
|1 MONAI إلى VES
Bs2.51047398
|1 MONAI إلى PKR
Rs13.6466412054
|1 MONAI إلى KZT
₸25.7451567898
|1 MONAI إلى THB
฿1.6830020662
|1 MONAI إلى TWD
NT$1.6062110974
|1 MONAI إلى CHF
Fr0.0438102322
|1 MONAI إلى HKD
HK$0.3824780946
|1 MONAI إلى MAD
.د.م0.4932342996