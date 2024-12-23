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سعر Monai (MONAI) المباشر لليوم هو USD 0.04922498 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.34M . يتم تحديث سعر MONAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Monai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 666.81K - تغيير سعر Monai خلال اليوم هو -7.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.22M

أداء سعر Monai (MONAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Monai مقابل USD هو $ -0.00426881960398863 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Monai مقابل USD هو $ -0.0101379830 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Monai مقابل USD هو $ -0.0154148910 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Monai مقابل USD هو $ -0.02391465435851231 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00426881960398863 -7.98% 30 يوم $ -0.0101379830 -20.59% 60 يوم $ -0.0154148910 -31.31% 90 يوم $ -0.02391465435851231 -32.69%

تحليل سعر Monai (MONAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Monai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04885541$ 0.04885541 $ 0.04885541 24 ساعة مرتفع $ 0.054185$ 0.054185 $ 0.054185 عالية طوال الوقت $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 تغير السعر (1 ساعة) -0.83% تغير السعر (1يوم) -7.98% تغير السعر (7 أيام) -38.08%

معلومات سوق Monai (MONAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: