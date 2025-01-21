سعر Mona Token (LISA)
سعر Mona Token (LISA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LISA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mona Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.99
- تغيير سعر Mona Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mona Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mona Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mona Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mona Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.00%
|60 يوم
|$ 0
|-6.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mona Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mona Token is an Ethereum-based token inspired by the 4chan meme, powered by Shibarium layer 2. Distributed. Though many have attempted, few have been successful. I'm here to usher in a brand-new era of decentralized money. Inspired by the 4chan meme. If short-term fomo can bring you happiness, then continuous game Happiness is your endless source.
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