سعر Momus ai اليوم

السعر المباشر لمشروع Momus ai (MOMUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOMUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOMUS.

يحتل Momus ai حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,555، مع عرض متداول قدره 799.89M MOMUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOMUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOMUS بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-3.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Momus ai (MOMUS)

القيمة السوقية $ 22.56K$ 22.56K $ 22.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.20K$ 28.20K $ 28.20K إمداد دورة التداول 799.89M 799.89M 799.89M إجمالي العرض 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056

القيمة السوقية الحالية لـ Momus ai هي $ 22.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOMUS يبلغ 799.89M، مع إجمالي عرض 999893493.4748056. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.20K.