سعر Momo v2 (MOMO V2)
سعر Momo v2 (MOMO V2) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.20K. يتم تحديث سعر MOMO V2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Momo v2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.26
- تغيير سعر Momo v2 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 701.46B
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خلال اليوم، كان سعر Momo v2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Momo v2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Momo v2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Momo v2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.57%
|60 يوم
|$ 0
|-19.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Momo v2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-10.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? MOMO is a meme based cryptocurrency token operating on the ERC20 Network (Ethereum). With great experience, and knowledge within the core team, MOMO will attempt to peak at the highest market cap possible for a moon mission project. The community driven memecoin with utilities No private, No pre sales & No team tokens. MOMO Token is a groundbreaking project that celebrates the universal language of humor while embracing the unique traditions and heritage of Asia. Our mission is to create a vibrant and inclusive community that appreciates the power of memes in bringing people together. Join us as we embark on a journey of laughter, cultural exchange, and philanthropy. Together, we will redefine the meme landscape, celebrate diversity, and create lasting connections that transcend borders. Welcome to MOMO, where memes and culture collide for an unforgettable experience. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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