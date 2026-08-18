سعر momo the cat اليوم

السعر المباشر لمشروع momo the cat (MOMO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOMO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOMO.

يحتل momo the cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 93,100، مع عرض متداول قدره 972.44M MOMO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOMO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00167607، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOMO بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-35.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق momo the cat (MOMO)

القيمة السوقية $ 93.10K$ 93.10K $ 93.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 93.10K$ 93.10K $ 93.10K إمداد دورة التداول 972.44M 972.44M 972.44M إجمالي العرض 972,439,547.34179 972,439,547.34179 972,439,547.34179

القيمة السوقية الحالية لـ momo the cat هي $ 93.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOMO يبلغ 972.44M، مع إجمالي عرض 972439547.34179. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 93.10K.