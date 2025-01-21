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سعر MoMo Key (KEY) المباشر لليوم هو USD 12.66 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MoMo Key الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.66 - تغيير سعر MoMo Key خلال اليوم هو -3.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MoMo Key (KEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MoMo Key مقابل USD هو $ -0.42353491988106 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MoMo Key مقابل USD هو $ +0.0752725620 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MoMo Key مقابل USD هو $ +0.5947009680 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MoMo Key مقابل USD هو $ +1.296014921064485 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.42353491988106 -3.23% 30 يوم $ +0.0752725620 +0.59% 60 يوم $ +0.5947009680 +4.70% 90 يوم $ +1.296014921064485 +11.40%

تحليل سعر MoMo Key (KEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MoMo Key: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 12.66$ 12.66 $ 12.66 24 ساعة مرتفع $ 13.1$ 13.1 $ 13.1 عالية طوال الوقت $ 1,063.65$ 1,063.65 $ 1,063.65 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.23% تغير السعر (7 أيام) -3.23%

معلومات سوق MoMo Key (KEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: