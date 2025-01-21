سعر MoMo Key (KEY)
سعر MoMo Key (KEY) المباشر لليوم هو USD 12.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoMo Key الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.66
- تغيير سعر MoMo Key خلال اليوم هو -3.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MoMo Key مقابل USD هو $ -0.42353491988106 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoMo Key مقابل USD هو $ +0.0752725620 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoMo Key مقابل USD هو $ +0.5947009680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoMo Key مقابل USD هو $ +1.296014921064485 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.42353491988106
|-3.23%
|30 يوم
|$ +0.0752725620
|+0.59%
|60 يوم
|$ +0.5947009680
|+4.70%
|90 يوم
|$ +1.296014921064485
|+11.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoMo Key: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.23%
-3.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Keys can be obtained by staking LPs or stablecoins (BEP20) into MOBOX Crates. Those keys then unlock chests which mint unique NFTs on the MOBOX.io Platform.
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€12.1536
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$12.66
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RM56.5902
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₺450.9492
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¥1,971.0354
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₽1,272.33
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