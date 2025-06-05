سعر Moments Market (MMT)
سعر Moments Market (MMT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MMT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moments Market الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Moments Market خلال اليوم هو -15.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Moments Market مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moments Market مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moments Market مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moments Market مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.35%
|30 يوم
|$ 0
|-23.27%
|60 يوم
|$ 0
|-12.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moments Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-15.35%
-10.30%
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