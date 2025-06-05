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سعر Moments Market (MMT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moments Market الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Moments Market خلال اليوم هو -15.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Moments Market (MMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moments Market مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moments Market مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moments Market مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moments Market مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.35% 30 يوم $ 0 -23.27% 60 يوم $ 0 -12.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Moments Market (MMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moments Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.165526$ 0.165526 $ 0.165526 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -15.35% تغير السعر (7 أيام) -10.30%

معلومات سوق Moments Market (MMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: