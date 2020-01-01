توكنوميكس Molly the Otter (MOLLY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Molly the Otter (MOLLY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Molly the Otter (MOLLY) Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family. Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan. "She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says. A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her. After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family. الموقع الرسمي: http://mollyonsol.co/ اشتر MOLLY الآن!

توكنوميكس Molly the Otter (MOLLY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Molly the Otter (MOLLY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.37K $ 8.37K $ 8.37K إجمالي العرض: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M العرض المتداول: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.37K $ 8.37K $ 8.37K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Molly the Otter (MOLLY)

توكنوميكس Molly the Otter (MOLLY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Molly the Otter (MOLLY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOLLY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOLLY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOLLY، استكشف السعر المباشر لتوكن MOLLY!

توقعات سعر MOLLY هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MOLLY؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MOLLY الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MOLLY الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!