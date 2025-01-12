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سعر Molly the Otter (MOLLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.94K . يتم تحديث سعر MOLLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Molly the Otter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 338.69 - تغيير سعر Molly the Otter خلال اليوم هو -7.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.99M

أداء سعر Molly the Otter (MOLLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Molly the Otter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Molly the Otter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Molly the Otter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Molly the Otter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.34% 30 يوم $ 0 -32.80% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Molly the Otter (MOLLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Molly the Otter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -7.34% تغير السعر (7 أيام) -21.82%

معلومات سوق Molly the Otter (MOLLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: