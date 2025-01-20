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سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 375.75K . يتم تحديث سعر MOLLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOLLY ANALYTICS by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.39K - تغيير سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals خلال اليوم هو -29.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000157145155198865 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000157145155198865 -29.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -5.28% تغير السعر (1يوم) -29.48% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: