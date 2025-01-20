سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY)
سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 375.75K. يتم تحديث سعر MOLLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOLLY ANALYTICS by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.39K
- تغيير سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals خلال اليوم هو -29.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOLLY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOLLY.
خلال اليوم، كان سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000157145155198865 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000157145155198865
|-29.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOLLY ANALYTICS by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.28%
-29.48%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Molly Analytics is a platform for project evaluation and portfolio management, designed to empower investors with insights and risk management tools. By leveraging AI agents, data intelligence, and advanced risk assessment technologies, the platform democratizes access to essential data, enabling both novice and experienced investors to make informed decisions. The platform utilizes a network of agents and worker nodes to aggregate data from diverse sources, including market and pricing data, X (formerly Twitter), Discord, and more. This comprehensive approach provides a holistic view of projects, enriched with sentiment analysis. Molly Analytics benchmarks and analyzes this data against other projects in the ecosystem, offering users actionable insights. Investors can interact with the platform through Discord and Telegram terminals, allowing them to query data and explore deeper insights seamlessly.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MOLLY إلى AUD
A$--
|1 MOLLY إلى GBP
￡--
|1 MOLLY إلى EUR
€--
|1 MOLLY إلى USD
$--
|1 MOLLY إلى MYR
RM--
|1 MOLLY إلى TRY
₺--
|1 MOLLY إلى JPY
¥--
|1 MOLLY إلى RUB
₽--
|1 MOLLY إلى INR
₹--
|1 MOLLY إلى IDR
Rp--
|1 MOLLY إلى PHP
₱--
|1 MOLLY إلى EGP
￡E.--
|1 MOLLY إلى BRL
R$--
|1 MOLLY إلى CAD
C$--
|1 MOLLY إلى BDT
৳--
|1 MOLLY إلى NGN
₦--
|1 MOLLY إلى UAH
₴--
|1 MOLLY إلى VES
Bs--
|1 MOLLY إلى PKR
Rs--
|1 MOLLY إلى KZT
₸--
|1 MOLLY إلى THB
฿--
|1 MOLLY إلى TWD
NT$--
|1 MOLLY إلى CHF
Fr--
|1 MOLLY إلى HKD
HK$--
|1 MOLLY إلى MAD
.د.م--