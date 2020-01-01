توكنوميكس Molecular Entity (MOLECULAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Molecular Entity (MOLECULAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Molecular Entity (MOLECULAR) Molecular Entity is about a futuristic display of art and community.The project grows at the pace and strength of the community and team. Ultimately we appreciate the and and kick it on voice chat! We'll be adding a lot of the art to our website and social media so that it could be appreciated! With over 10 years of experience in the crypto space, I've come to realize that crypto is so much more then just a pump, it's truly about innovation and an overall revolution! الموقع الرسمي: https://www.molecularentity.com/ اشتر MOLECULAR الآن!

توكنوميكس Molecular Entity (MOLECULAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Molecular Entity (MOLECULAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.41K $ 4.41K $ 4.41K إجمالي العرض: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M العرض المتداول: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.41K $ 4.41K $ 4.41K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Molecular Entity (MOLECULAR)

توكنوميكس Molecular Entity (MOLECULAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Molecular Entity (MOLECULAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOLECULAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOLECULAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOLECULAR، استكشف السعر المباشر لتوكن MOLECULAR!

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