سعر Molecular Entity (MOLECULAR)
سعر Molecular Entity (MOLECULAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.60K. يتم تحديث سعر MOLECULAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Molecular Entity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.06
- تغيير سعر Molecular Entity خلال اليوم هو +0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M
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خلال اليوم، كان سعر Molecular Entity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Molecular Entity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Molecular Entity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Molecular Entity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.35%
|30 يوم
|$ 0
|-38.88%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Molecular Entity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
+0.35%
-18.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Molecular Entity is about a futuristic display of art and community.The project grows at the pace and strength of the community and team. Ultimately we appreciate the and and kick it on voice chat! We'll be adding a lot of the art to our website and social media so that it could be appreciated! With over 10 years of experience in the crypto space, I've come to realize that crypto is so much more then just a pump, it's truly about innovation and an overall revolution!
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