احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOLECULAR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOLECULAR.

سعر Molecular Entity (MOLECULAR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.60K . يتم تحديث سعر MOLECULAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Molecular Entity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.06 - تغيير سعر Molecular Entity خلال اليوم هو +0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M

أداء سعر Molecular Entity (MOLECULAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Molecular Entity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Molecular Entity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Molecular Entity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Molecular Entity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.35% 30 يوم $ 0 -38.88% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Molecular Entity (MOLECULAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Molecular Entity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) +0.35% تغير السعر (7 أيام) -18.12%

معلومات سوق Molecular Entity (MOLECULAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: