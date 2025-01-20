سعر MojitoSwap (MJT)
سعر MojitoSwap (MJT) المباشر لليوم هو USD 0.01290733. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MJT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MojitoSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.15K
- تغيير سعر MojitoSwap خلال اليوم هو +1.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MojitoSwap مقابل USD هو $ +0.00020985 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MojitoSwap مقابل USD هو $ -0.0011187350 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MojitoSwap مقابل USD هو $ +0.0000564876 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MojitoSwap مقابل USD هو $ -0.001018033317638776 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020985
|+1.65%
|30 يوم
|$ -0.0011187350
|-8.66%
|60 يوم
|$ +0.0000564876
|+0.44%
|90 يوم
|$ -0.001018033317638776
|-7.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MojitoSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
+1.65%
-1.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MojitoSwap is the first audited decentralized exchange that comes with Automated Market Maker and a high APR. It provides users a safe environment for their assets and a place (we call them pool and bar) to potentially yield a high return.
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