سعر Moji (MOJI)
سعر Moji (MOJI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.56K. يتم تحديث سعر MOJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moji الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.67
- تغيير سعر Moji خلال اليوم هو +0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Moji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moji مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.40%
|30 يوم
|$ 0
|-21.39%
|60 يوم
|$ 0
|-21.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+0.40%
-20.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moji is an internet legend, the most iconic emoji that ever existed. Mr. Purple is launching a new emoji-fi meta so make sure you jump on it haha! Got it? Jump on 🍆 . I'm funny as fuxx. Created by the internet itself, Moji's character finally appears on the Solana chain. Powered by Solana's fast and efficient blockchain, Moji ensures that users can interact, trade, and participate in this meme-inspired movement with ease and speed. This is more than just a coin—it's a cultural phenomenon, a celebration of internet humor, and a chance to be part of something legendary. So, are you ready? Jump on 🍆 and join the Moji revolution!
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