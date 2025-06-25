سعر moheji (MOJ)
سعر moheji (MOJ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.55K. يتم تحديث سعر MOJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق moheji الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر moheji خلال اليوم هو +9.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.18M
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خلال اليوم، كان سعر moheji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر moheji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر moheji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر moheji مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر moheji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.54%
+9.69%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese “Henohenomoheji” face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji’s mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem.
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