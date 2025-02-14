سعر MOGGO (MOGGO)
سعر MOGGO (MOGGO) المباشر لليوم هو USD 0.02230107. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOGGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOGGO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 555.95
- تغيير سعر MOGGO خلال اليوم هو -5.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MOGGO مقابل USD هو $ -0.00135876813314123 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOGGO مقابل USD هو $ -0.0029512232 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOGGO مقابل USD هو $ -0.0093202170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOGGO مقابل USD هو $ -0.01051067276635827 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00135876813314123
|-5.74%
|30 يوم
|$ -0.0029512232
|-13.23%
|60 يوم
|$ -0.0093202170
|-41.79%
|90 يوم
|$ -0.01051067276635827
|-32.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOGGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-5.74%
-35.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MOGGO is a decentralized cryptocurrency built on the Solana blockchain network, aiming to provide a platform for meme-inspired digital asset trading and community engagement.
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