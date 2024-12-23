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سعر Moeda Loyalty Points (MDA) المباشر لليوم هو USD 0.01629515 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 319.84K . يتم تحديث سعر MDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moeda Loyalty Points الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 530.54 - تغيير سعر Moeda Loyalty Points خلال اليوم هو +1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.63M

أداء سعر Moeda Loyalty Points (MDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moeda Loyalty Points مقابل USD هو $ +0.00031142 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moeda Loyalty Points مقابل USD هو $ +0.0135312073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moeda Loyalty Points مقابل USD هو $ +0.0143763814 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moeda Loyalty Points مقابل USD هو $ +0.007585220507835132 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00031142 +1.95% 30 يوم $ +0.0135312073 +83.04% 60 يوم $ +0.0143763814 +88.22% 90 يوم $ +0.007585220507835132 +87.09%

تحليل سعر Moeda Loyalty Points (MDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moeda Loyalty Points: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01596334$ 0.01596334 $ 0.01596334 24 ساعة مرتفع $ 0.01911298$ 0.01911298 $ 0.01911298 عالية طوال الوقت $ 5.39$ 5.39 $ 5.39 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +1.95% تغير السعر (7 أيام) -6.29%

معلومات سوق Moeda Loyalty Points (MDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: