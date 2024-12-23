سعر Moeda Loyalty Points (MDA)
سعر Moeda Loyalty Points (MDA) المباشر لليوم هو USD 0.01629515. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 319.84K. يتم تحديث سعر MDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Moeda Loyalty Points الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 530.54
- تغيير سعر Moeda Loyalty Points خلال اليوم هو +1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.63M
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خلال اليوم، كان سعر Moeda Loyalty Points مقابل USD هو $ +0.00031142 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moeda Loyalty Points مقابل USD هو $ +0.0135312073 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moeda Loyalty Points مقابل USD هو $ +0.0143763814 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moeda Loyalty Points مقابل USD هو $ +0.007585220507835132 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00031142
|+1.95%
|30 يوم
|$ +0.0135312073
|+83.04%
|60 يوم
|$ +0.0143763814
|+88.22%
|90 يوم
|$ +0.007585220507835132
|+87.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Moeda Loyalty Points: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+1.95%
-6.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moeda is a Moeda, a MasterCard Start Path company, is building a more inclusive and egalitarian world - starting with finance. Moeda's suite of blockchain-based digital banking, payments and microcredit services humanizes finance and expands access to capital for the people, companies and projects that need it most. banking system powered by blockchain, built for everyone
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