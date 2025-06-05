سعر Module (MODULE)
سعر Module (MODULE) المباشر لليوم هو USD 8.79. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.79K. يتم تحديث سعر MODULE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Module الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Module خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00K
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خلال اليوم، كان سعر Module مقابل USD هو $ +0.094989 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Module مقابل USD هو $ -7.7281565730 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Module مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Module مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.094989
|+1.09%
|30 يوم
|$ -7.7281565730
|-87.91%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Module: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+1.09%
-2.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.
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