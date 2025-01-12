سعر Modex (MODEX)
سعر Modex (MODEX) المباشر لليوم هو USD 0.02752401. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MODEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Modex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.97
- تغيير سعر Modex خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Modex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Modex مقابل USD هو $ -0.0085075393 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Modex مقابل USD هو $ -0.0044470487 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Modex مقابل USD هو $ -0.02792306709997112 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0085075393
|-30.90%
|60 يوم
|$ -0.0044470487
|-16.15%
|90 يوم
|$ -0.02792306709997112
|-50.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Modex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-17.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Transform the way data is stored, secured, and shared inside your business. Modex offers a reliable and scalable enterprise blockchain solution to unlock new capabilities in legacy databases. The project leverages its technology to help organizations of all sizes harness the power of blockchain technology to gain a competitive edge on the market.
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