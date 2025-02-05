سعر Modern Stoic (STOIC)
سعر Modern Stoic (STOIC) المباشر لليوم هو USD 0.00140027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M. يتم تحديث سعر STOIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Modern Stoic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 741.66K
- تغيير سعر Modern Stoic خلال اليوم هو -44.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 942.94M
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خلال اليوم، كان سعر Modern Stoic مقابل USD هو $ -0.001105295715128619 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Modern Stoic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Modern Stoic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Modern Stoic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001105295715128619
|-44.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Modern Stoic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.24%
-44.11%
-40.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration
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