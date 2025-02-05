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سعر Modern Stoic (STOIC) المباشر لليوم هو USD 0.00140027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M . يتم تحديث سعر STOIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Modern Stoic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 741.66K - تغيير سعر Modern Stoic خلال اليوم هو -44.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 942.94M

أداء سعر Modern Stoic (STOIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Modern Stoic مقابل USD هو $ -0.001105295715128619 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Modern Stoic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Modern Stoic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Modern Stoic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001105295715128619 -44.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Modern Stoic (STOIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Modern Stoic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00128186$ 0.00128186 $ 0.00128186 24 ساعة مرتفع $ 0.00257645$ 0.00257645 $ 0.00257645 عالية طوال الوقت $ 0.0248556$ 0.0248556 $ 0.0248556 تغير السعر (1 ساعة) +1.24% تغير السعر (1يوم) -44.11% تغير السعر (7 أيام) -40.90%

معلومات سوق Modern Stoic (STOIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: