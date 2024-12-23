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سعر MODA DAO (MODA) المباشر لليوم هو USD 0.143395 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 753.67K . يتم تحديث سعر MODA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MODA DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.18 - تغيير سعر MODA DAO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.26M

أداء سعر MODA DAO (MODA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MODA DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MODA DAO مقابل USD هو $ -0.0296633206 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MODA DAO مقابل USD هو $ -0.0144536567 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MODA DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0296633206 -20.68% 60 يوم $ -0.0144536567 -10.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MODA DAO (MODA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MODA DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 8.58$ 8.58 $ 8.58 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.72%

معلومات سوق MODA DAO (MODA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: