سعر MODA DAO (MODA)
سعر MODA DAO (MODA) المباشر لليوم هو USD 0.143395. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 753.67K. يتم تحديث سعر MODA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MODA DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.18
- تغيير سعر MODA DAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.26M
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خلال اليوم، كان سعر MODA DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MODA DAO مقابل USD هو $ -0.0296633206 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MODA DAO مقابل USD هو $ -0.0144536567 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MODA DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0296633206
|-20.68%
|60 يوم
|$ -0.0144536567
|-10.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MODA DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MODA DAO is a decentralised technology network and community. Designed for the metaverse and the play-to-earn era, MODA is dedicated to the adoption of Web3 in the music industry via NFTs, micro-licensing, DAO governance and DeFi. Entertainment, contractual and financial value can now be exchanged in one digital unit; the NFT. Data from streaming services and social media had made music an attractive investment vehicle for the wealthiest in the world. Now, MODA DAO removes those middlemen to increase value between creators and fans in ways never seen before. MODA is being established as a not-for-profit foundation (with a tokenised value structure) for the sole purpose of pushing Web3 music forwards and establishing a more sustainable future for audio creators.
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