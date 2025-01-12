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سعر Mocossi Planet (MCOS) المباشر لليوم هو USD 0.00111418 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mocossi Planet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 703.64 - تغيير سعر Mocossi Planet خلال اليوم هو +2.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mocossi Planet (MCOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mocossi Planet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mocossi Planet مقابل USD هو $ -0.0002381559 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mocossi Planet مقابل USD هو $ +0.0002676755 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mocossi Planet مقابل USD هو $ +0.0005269503118285275 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.77% 30 يوم $ -0.0002381559 -21.37% 60 يوم $ +0.0002676755 +24.02% 90 يوم $ +0.0005269503118285275 +89.73%

تحليل سعر Mocossi Planet (MCOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mocossi Planet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00108406$ 0.00108406 $ 0.00108406 24 ساعة مرتفع $ 0.00111431$ 0.00111431 $ 0.00111431 عالية طوال الوقت $ 0.03076631$ 0.03076631 $ 0.03076631 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.77% تغير السعر (7 أيام) -19.86%

معلومات سوق Mocossi Planet (MCOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: