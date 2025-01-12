سعر Mocossi Planet (MCOS)
سعر Mocossi Planet (MCOS) المباشر لليوم هو USD 0.00111418. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mocossi Planet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 703.64
- تغيير سعر Mocossi Planet خلال اليوم هو +2.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mocossi Planet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mocossi Planet مقابل USD هو $ -0.0002381559 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mocossi Planet مقابل USD هو $ +0.0002676755 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mocossi Planet مقابل USD هو $ +0.0005269503118285275 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.77%
|30 يوم
|$ -0.0002381559
|-21.37%
|60 يوم
|$ +0.0002676755
|+24.02%
|90 يوم
|$ +0.0005269503118285275
|+89.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mocossi Planet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.77%
-19.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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