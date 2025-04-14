سعر mockJUP (MOCKJUP)
سعر mockJUP (MOCKJUP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOCKJUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق mockJUP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر mockJUP خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر mockJUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر mockJUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر mockJUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر mockJUP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ 0
|-28.25%
|60 يوم
|$ 0
|-63.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر mockJUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+0.11%
+19.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
mockJUP is a potato trying to be a planet, a pig trying to be a lion, and a survivor that refuses to go to zerodespite my best attempts. - Meow
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