سعر Mock Capital (MOCK)
سعر Mock Capital (MOCK) المباشر لليوم هو USD 0.02569115. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.71K. يتم تحديث سعر MOCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mock Capital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.25
- تغيير سعر Mock Capital خلال اليوم هو -0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Mock Capital مقابل USD هو $ -0.00019594436052628 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mock Capital مقابل USD هو $ -0.0053595464 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mock Capital مقابل USD هو $ -0.0252796676 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mock Capital مقابل USD هو $ -4.7043939090604195 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00019594436052628
|-0.75%
|30 يوم
|$ -0.0053595464
|-20.86%
|60 يوم
|$ -0.0252796676
|-98.39%
|90 يوم
|$ -4.7043939090604195
|-99.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mock Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-0.75%
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mock Capital - Your AI Powered Tooling Solution Amplifying traders profits through tooling and bots on social applications like Discord and Telegram. Offering dozens of never before seen tools and bots to help you win. Token can be used for trading, swap, revenue share and profit generation. We are also planning to open staking for our token users which will allow users to get monthly based returns
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