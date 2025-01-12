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سعر Mock Capital (MOCK) المباشر لليوم هو USD 0.02569115 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.71K . يتم تحديث سعر MOCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mock Capital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.25 - تغيير سعر Mock Capital خلال اليوم هو -0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Mock Capital (MOCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mock Capital مقابل USD هو $ -0.00019594436052628 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mock Capital مقابل USD هو $ -0.0053595464 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mock Capital مقابل USD هو $ -0.0252796676 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mock Capital مقابل USD هو $ -4.7043939090604195 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00019594436052628 -0.75% 30 يوم $ -0.0053595464 -20.86% 60 يوم $ -0.0252796676 -98.39% 90 يوم $ -4.7043939090604195 -99.45%

تحليل سعر Mock Capital (MOCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mock Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02541111$ 0.02541111 $ 0.02541111 24 ساعة مرتفع $ 0.02611141$ 0.02611141 $ 0.02611141 عالية طوال الوقت $ 8.49$ 8.49 $ 8.49 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -0.75% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق Mock Capital (MOCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: