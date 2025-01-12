سعر MOCHICAT (MOCHICAT)
سعر MOCHICAT (MOCHICAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.98K. يتم تحديث سعر MOCHICAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOCHICAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 402.06
- تغيير سعر MOCHICAT خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.56M
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خلال اليوم، كان سعر MOCHICAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOCHICAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOCHICAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOCHICAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.17%
|30 يوم
|$ 0
|-18.03%
|60 يوم
|$ 0
|-12.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOCHICAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-2.17%
+0.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MochiCat is the ultimate meme sensation, leaving you scratching your head and giggling in equal measure. From perplexing puzzles to mind-boggling moments, MOCHICAT is here to add a dash of whimsy to your day and leave you saying, "MOCHICAT , so cute!
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