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سعر Mochi Market (MOMA) المباشر لليوم هو USD 0.00214058 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.31K . يتم تحديث سعر MOMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mochi Market الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 796.73 - تغيير سعر Mochi Market خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 37.05M

أداء سعر Mochi Market (MOMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mochi Market مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mochi Market مقابل USD هو $ -0.0007151339 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mochi Market مقابل USD هو $ -0.0003667070 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mochi Market مقابل USD هو $ -0.0002766589877003928 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.37% 30 يوم $ -0.0007151339 -33.40% 60 يوم $ -0.0003667070 -17.13% 90 يوم $ -0.0002766589877003928 -11.44%

تحليل سعر Mochi Market (MOMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mochi Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00204806$ 0.00204806 $ 0.00204806 24 ساعة مرتفع $ 0.00222493$ 0.00222493 $ 0.00222493 عالية طوال الوقت $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 تغير السعر (1 ساعة) +4.37% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -18.41%

معلومات سوق Mochi Market (MOMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: