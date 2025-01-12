سعر Mochi Market (MOMA)
سعر Mochi Market (MOMA) المباشر لليوم هو USD 0.00214058. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.31K. يتم تحديث سعر MOMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mochi Market الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 796.73
- تغيير سعر Mochi Market خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 37.05M
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خلال اليوم، كان سعر Mochi Market مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mochi Market مقابل USD هو $ -0.0007151339 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mochi Market مقابل USD هو $ -0.0003667070 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mochi Market مقابل USD هو $ -0.0002766589877003928 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.37%
|30 يوم
|$ -0.0007151339
|-33.40%
|60 يوم
|$ -0.0003667070
|-17.13%
|90 يوم
|$ -0.0002766589877003928
|-11.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mochi Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.37%
-0.37%
-18.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.
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