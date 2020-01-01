توكنوميكس Mobster (MOB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mobster (MOB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mobster (MOB) Mobster is a meme/defi/nft Token build on Binance Smart Chain Platform that flawlessly blends the iconic fashion of the 70's with contemporary allure, creating a token with an air of power and success. Standing out from ordinary meme coins, Mobster introduces a unique badge of honor, symbolising strength and a no~nonsense attitude. Mobster (MOB) comes in front when talks about unique ! to be different from the regular meme coins in the definition of a Token for Grown UP Persons ! and bringing the old times into cryptocurrency ! Mobster (MOB) has a strong community organically gathered ! Soccials legal verified, as Twitter , Tiktok under a marketing company ! Mob is listed on almost all votes platforms , updated un dexview , audited by cyberscan , listed on tokpie exchange , added credit card payment and apple pay , listed on avedex , and live coinwhatch , blockspot and many other small websites ! next steps ! Getting listed on trackers like CG and CMC , multiple partnerships with mobile games like narcos , mafiacity and more within this genre , listings on multiple CEXES , Building Mobster real world Brand , Building the Mobster Club ! Despite the name and image , Mobster(MOB) doesn't encourage any illegal activities , by the contrary Mobster aims to Transform the 'charm' of the illegal actions that many are dreaming of , into legal development through cryptocurrency ! الموقع الرسمي: https://topmobster.net/ اشتر MOB الآن!

توكنوميكس Mobster (MOB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mobster (MOB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 458.82T $ 458.82T $ 458.82T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 113.85K $ 113.85K $ 113.85K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.000000000248131 $ 0.000000000248131 $ 0.000000000248131 معرفة المزيد عن سعر Mobster (MOB)

توكنوميكس Mobster (MOB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mobster (MOB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOB، استكشف السعر المباشر لتوكن MOB!

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