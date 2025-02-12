سعر MOBLAND (SYNR)
سعر MOBLAND (SYNR) المباشر لليوم هو USD 0.00001099. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SYNR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOBLAND الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.98
- تغيير سعر MOBLAND خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MOBLAND مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOBLAND مقابل USD هو $ -0.0000007526 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOBLAND مقابل USD هو $ +0.0000003991 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOBLAND مقابل USD هو $ +0.000004700867854278177 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000007526
|-6.84%
|60 يوم
|$ +0.0000003991
|+3.63%
|90 يوم
|$ +0.000004700867854278177
|+74.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOBLAND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOBLAND is the first-ever Mafia Metaverse. Displaying a stylized take on the world of modern syndicates, MOBLAND is free-to-play — play-and-earn, whilst truly making the Metaverse more accessible by introducing the revolutionary MAFIA as a DAO (MaaD) system. Players can grind in daily events, PvE, PvP, and Syndicate events such as cross-chain tournaments. The game is developed by a team of industry experts from Disney, Ubisoft, Roblox, EA, Gameloft, Google, Yahoo and Twitter. Join the #MafiaMetaverse
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