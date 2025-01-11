احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOBI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOBI.

سعر Mobius Money (MOBI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOBI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mobius Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.77 - تغيير سعر Mobius Money خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mobius Money (MOBI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mobius Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mobius Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mobius Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mobius Money مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ 0 -38.86% 60 يوم $ 0 -20.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mobius Money (MOBI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mobius Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.187652$ 0.187652 $ 0.187652 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) -8.42%

معلومات سوق Mobius Money (MOBI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: